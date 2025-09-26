Пресс-секретарь президента РФ отметил, что оставшуюся не поврежденной нитку газопровода можно запустить практически в любой момент

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экономика Германии продолжает страдать без запуска оставшейся нитки "Северных потоков". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что оставшаяся не поврежденной нитка газопровода может быть запущена практически в любой момент.

"Продолжает ли страдать германская экономика от того, что эта нитка не работает - ответ очевиден для всех: да, продолжает страдать", - сказал представитель Кремля.