В Египте заявили, что благодарны Путину за создание ядерной отрасли в республике

России стоит распространять свои технологии и в других странах мира, заявил министр электроэнергетики и возобновляемой энергии страны Мохаммед Эсмат

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Египет признателен президенту РФ Владимиру Путину и госкорпорации "Росатом" за развитие атомной отрасли в республике. России стоит распространять свои технологии и в других странах мира, заявил министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Египта Мохаммед Эсмат на пленарной сессии Мировой атомной недели.

"Росатом всегда поддерживал египетскую сторону, создал много возможностей для нас. Я хотел бы поблагодарить президента Путина и госкорпорацию "Росатом" за возможность использовать атомную энергию в Египте. Мы действительно много работаем и взаимодействуем", - сказал он.

Эсмат подчеркнул, что атомная энергия - это новый тип энергии для многих стран, который в значительной мере обогащает страну в энергетической сфере. "Я надеюсь, что Россия продолжит делиться атомными технологиями с другими странами, предоставляя им возможность решать свои проблемы", - отметил египетский министр.

Первая атомная электростанция в Египте строится в городе Эд-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1 200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами ВВЭР-1200. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международные требования безопасности.

АЭС сооружается в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.