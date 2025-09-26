По словам заместителя председателя правительства РФ, доверительный характер двусторонних контактов позволяет Москве и Пекину достигнуть новых значительных результатов

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Российско-китайское сотрудничество в энергетической сфере демонстрирует высокую степень стрессоустойчивости. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"Благодаря личному вниманию лидеров наших стран наше сотрудничество в энергетике демонстрирует адаптивность, стрессоустойчивость к стремительно меняющимся внешним условиям высокой интенсивности", - сказал он на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое открылось в пекинском Доме народных собраний.

По словам Новака, доверительный характер двусторонних контактов позволяет Москве и Пекину достигнуть новых значительных результатов. Как он отметил, подписанные двумя странами межправительственные протоколы создают "надежную базу для сотрудничества в нефтяной сфере".