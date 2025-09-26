Предполагается создание более 1 200 рабочих мест, сообщил глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Новый индустриальный парк "Феодосия" открыли в Республике Крым в пятницу. В открытии объекта по телемосту приняли участие глава региона Сергей Аксенов и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алмаз Хусаинов, передает корреспондент ТАСС.

"На его базе планируется организовать производство строительных материалов, изделий легкой промышленности, сельскохозяйственной продукции, а также развивать другие направления. Интерес к новой площадке уже проявили инвесторы из различных регионов России, меморандумы о намерениях подписаны с 11 потенциальными резидентами. Объем финансирования из федерального бюджета на строительство объекта составил 1,2 млрд рублей, предполагается создание более 1 200 новых рабочих мест", - сказал Аксенов.

Хусаинов добавил, что в случае, если опыт парка "Феодосия" окажется успешным, в Крыму будут строить и другие индустриальные парки.

Строительство объекта началось в апреле 2019 года и завершилось весной 2025 года. Индустриальный парк площадью 122,3 га реализован в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Стоимость контракта на строительство парка составила 1,2 млрд рублей, площадь застройки - 5 634 кв. м. Инфраструктура и коммуникации парка включают в себя газопровод, системы гарантированного электроснабжения, системы теплоснабжения, очистные сооружения, системы канализации и информационного обеспечения.

Ранее в Министерстве промышленной политики Республики Крым сообщали, что для инвесторов парка будет доступна существенная льгота - 1 рубль за аренду 1 га земли, что позволит привлечь резидентов в парк и будет способствовать развитию промышленного производства.