ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Фермеры в Луганской Народной Республике с 2026 года впервые смогут получить поддержку на развитие племенного животноводства. Размеры грантов составят от 5 до 7 млн рублей. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона сообщил глава Минсельхоза ЛНР Евгений Сорокин.

"Для развития племенного животноводства, а это и молочное мясное животноводство, здесь есть возможность у заявителя получить грант в размере от 5 до 7 млн рублей. С 2026 года республика будет участвовать в этих программах. Наши специалисты проконсультируют, какие документы необходимо сформировать, как формируется бизнес-план и когда подавать документы. Поэтому обращайтесь, все подскажем, все расскажем", - сообщил он.

По словам министра, выдаваемые гранты смогут покрыть до 90% от заявленного бизнес-плана, в котором необходимо четко расписать планы расходов, на что планируется потратить средства и какие показатели достичь в части увеличения объемов производства.

Ранее Сорокин сообщал ТАСС, что аграрии ЛНР с начала 2025 года получили более 20 льготных кредитов на общую сумму почти в 700 млн рублей. Льготное кредитование стало доступно аграриям ЛНР в 2023 году как одна из мер государственной поддержки. В 2023 году льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям республики выдавали всего два банка.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.