Республика закупила около 5,8 тыс. тонн продукции на более чем $3,5 млн, рассказал руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия в январе - августе 2025 года увеличила экспорт семян кориандра в Индию в натуральном выражении на 33%, до около 5,8 тыс. тонн, в стоимостном выражении - на 46%, до более $3,5 млн. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"За восемь месяцев 2025 года Россия поставила в Индию около 5,8 тыс. тонн семян кориандра на более чем $3,5 млн. В прошлом году за этот же период экспорт составлял около 4,4 тыс. тонн на почти $2,5 млн. Таким образом, объем экспорта семян кориандра из России в Индию вырос на 33% в натуральном выражении и 46% - в стоимостном", - сказал Ильюшин.

По его словам, Индия занимает второе место в списке основных покупателей этого вида продукции АПК из России в натуральном выражении. На первом месте среди стран - импортеров российского кориандра - Индонезия, а на третьем - ОАЭ, добавил он.

С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний-экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.

В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспорт" организовал коллективную экспозицию общей площадью почти 150 кв. м. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.