НСПК исключила использование открытых моделей ИИ из-за риска утечки данных

Компания поэтапно и с осторожностью внедряет технологии искусственного интеллекта для внутренних задач, отметил член правления Национальной системы платежных карт Максим Крукелис

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) не использует открытые сторонние модели искусственного интеллекта (ИИ) для обучения на внутренних данных, чтобы исключить риски их утечки. Об этом заявил и.о. заместителя генерального директора, член правления НСПК Максим Крукелис на XXII Международном банковском форуме в Сочи.

"Мы не можем использовать открытые сторонние модели. Когда ты обучаешь их на своих данных, эти данные становятся достоянием всех остальных пользователей. Это для нас неприемлемые риски", - сказал Крукелис.

Он подчеркнул, что компания поэтапно и с осторожностью внедряет технологии ИИ для внутренних задач.

"Мы смотрим на ИИ с осторожностью, обязательно оцениваем действия с точки зрения обеспечения безопасности. В НСПК цена ошибки достаточна высока, поэтому внедрять ИИ нужно очень аккуратно", - сказал Крукелис.

ИИ используется как помощник, например, в виде ассистента для разработчиков. Также НСПК изучает применение ИИ для автоматизации проверки дизайна платежных карт.