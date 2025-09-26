Возможности для развития производства предоставляет свободная экономическая зона, действующая на территории региона, сообщил министр сельского хозяйства республики Евгений Сорокин

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Три инвестиционных проекта по переработке подсолнечника и производству масла будут реализованы в Луганской Народной Республике. Запуск производств позволит переработать весь собираемый урожай этой масличной культуры, об этом в ходе прямой линии с жителями ЛНР сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Сорокин.

23 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что аграрии Луганской Народной Республики, несмотря на продолжающуюся засуху, собрали в семь раз больше подсолнечника, чем планировали, более 1,2 млн тонн.

"Сегодня у нас три инвестиционных проекта запускают мощности по переработке масла на территории республики, которые ранее не работали. Начиная с 2026 года предприятия будут выходить на свои проектные мощности. <…> Я с уверенностью могу сказать, что уже начиная с 2026 года мы сможем перерабатывать полностью весь урожай [подсолнечника] на территории республики. Это готовая продукция в бутылке на полке магазина для наших потребителей", - сообщил он.

По словам Сорокина, возможности для развития производства предоставляет свободная экономическая зона, действующая на территории республики. Он напомнил, что в целом регионе более 40 предприятий реализуют проекты в отрасли сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности общим объемом около 13 млрд рублей. Планируется создать более 3 тыс. новых рабочих мест.

Свободная экономическая зона на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей создана в июне 2023 года. Ее регламент предполагает особый режим предпринимательской деятельности, налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы.