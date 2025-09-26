Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что "страны ЕС, НАТО и Группы семи также должны рассмотреть возможность прекращения импорта энергоносителей из России"

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО и ЕС, а также США, критикующие Индию за закупки российской нефти, должны воздерживаться от двойных стандартов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Я хотел бы привлечь ваше внимание к некоторым комментариям, которые были сделаны несколькими лидерами, включая президента [США Дональда] Трампа. Страны ЕС, НАТО и Группы семи также должны рассмотреть возможность прекращения импорта энергоносителей из России. Я имею в виду, что в этом вопросе не может быть никаких двойных стандартов", - сказал индийский дипломат.

Ранее Трамп, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подверг критике Индию, Китай и американских союзников в НАТО за закупку российских энергоносителей.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%.

Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти необоснованными, заявив, что страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ. Как подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве, "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимает в своих национальных интересах". Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, указали в МИД южноазиатской республики.