В частности, по данным Банка России, были нарушены положения указа президента от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России с января по сентябрь 2025 года выявил ряд нарушений требований указов президента РФ, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам меры наказания, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

"Банк России в период с января по сентябрь 2025 года выявил ряд нарушений требований указов президента Российской Федерации, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам меры наказания", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ЦБ, были нарушены положения указа президента от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", указа президента от 05.03.2022 № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", указа президента от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", указа президента от 05.08.2022 № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

"В отношении пяти финансовых организаций, осуществляющих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, приняты решения о взыскании штрафов в общем размере свыше 20 млн рублей. У трех депозитариев Банк России аннулировал лицензии", - отметили в ЦБ.

В регуляторе также добавили, что продолжат пристально следить за тем, как профучастники соблюдают требования антисанкционного регулирования, и будет размещать информацию о выявленных нарушениях и примененных санкциях на своем сайте.