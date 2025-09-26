Вице-премьер России Дмитрий Патрушев привел такие данные по итогам 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией по итогам 2024 года увеличился более чем на 60%. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам встреч с руководителями ключевых ведомств Республики Индии.

"Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Индией в 2024 году увеличился более чем на 60%", - сказал он, отметив, что Россия высоко оценивает потенциал научно-технического сотрудничества двух стран, например, в сфере селекции.

Вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран была посвящена встреча с министром торговли и промышленности Республики Индии Пиюшем Гоялом. Стороны также обсудили работу по линии надзорных органов двух стран, сотрудничество в рыбной отрасли и возможность открытия полноценного доступа на рынок Индии для российской мясной и молочной продукции. Кроме того, вице-премьер отметил важность активизации процесса заключения взаимовыгодного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Патрушев и министр химической промышленности и удобрений Республики Индия Джагат Пракаш Надда обсудили развитие сотрудничества в сфере поставки минеральных удобрений. Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Индией и продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

С министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Республики Индии Шивраджем Сингхом Чоуханом Дмитрий Патрушев обсудил возможное увеличение объемов поставок и расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции. Так, например, Россия видит потенциал в наращивании экспорта российских растительных масел, зернобобовых культур и другой продукции.