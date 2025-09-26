Грузинские предприниматели смогут продавать товары на Wildberries

Платформа начала работать на рынке Грузии в октябре 2024 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries открыл грузинским предпринимателям возможность продавать товары через платформу, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Wildberries предоставит грузинским предпринимателям возможность продавать свои товары в странах присутствия маркетплейса. <…> Грузия станет девятой страной, где предприниматели смогут предлагать свои товары многомиллионной аудитории Wildberries", - сказано в сообщении.

Платформа Wildberries начала работать на грузинском рынке в октябре 2024 года. По состоянию на сентябрь 2025 года в Грузии работают более 90 ПВЗ - в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори и других городах.

По данным компании, основными покупателями в Грузии являются женщины (75%), при этом мужчины демонстрируют высокий уровень лояльности: 39% из них совершают покупки каждую неделю или чаще. Самая многочисленная возрастная группа покупателей - от 25 до 44 лет, на нее приходится более половины заказов. Наибольшим спросом в Грузии пользуются книги, одежда, обувь и косметика - эти категории формируют топ-10 продаж на платформе.

Wildberries уже работает на рынках Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Импорт товаров также осуществляется из Китая и ОАЭ.