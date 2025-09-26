При этом, исходя из динамики роста заработной платы, увеличен прогноз по поступлениям НДФЛ, сообщил председатель Государственного собрания - Курултая Башкирии Константин Толкачев

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Бюджет Республики Башкортостан в этом году недополучит более 18 млрд рублей поступлений от налога на прибыль организаций, однако на 4,5 млрд рублей увеличатся поступления от НДФЛ. Об этом сообщил председатель Государственного собрания - Курултая Башкирии Константин Толкачев по итогам пленарного заседания парламента, где был принят закон об изменениях в бюджет республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

"Текущий бюджет скорректирован исходя из фактической ситуации в экономике. Санкции, высокая ключевая ставка, рост тарифов монополий усиливают давление на отечественный бизнес и ведут к снижению налоговых платежей. По расчетам Минфина, в этом году республика недополучит 18,8 млрд рублей поступлений от налога на прибыль организаций. В то же время, исходя из динамики роста заработной платы, увеличен прогноз по поступлениям НДФЛ - на 4,5 млрд рублей. Изменения внесены в планы по дивидендам, акцизам, налогу на профессиональных доход, на имущество и ряду других. Пересмотрены отдельные расходные статьи - суммарно на 0,2 млрд рублей", - сказал Толкачев.

Так, из-за уменьшения доходной части бюджета Башкирии дефицит 2025 года увеличен на 18,9 млрд рублей. По данным пресс-службы парламента республики, покрытие дефицита будет происходить в основном за счет заемных средств. При этом все ограничения по дефициту и долгу, установленные Бюджетным кодексом РФ и соглашениями с Минфином России, соблюдаются.

"Бюджет сбалансирован. Расходы спланированы исходя из первостепенных задач. Главным приоритетом остаются социальные обязательства, и они будут в полном объеме исполнены. Сейчас в республике идет работа над планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов - для повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения долгосрочной устойчивости бюджета", - пояснил Толкачев.

По данным Госсобрания - Курултая Башкирии, объем бюджета республики после уточнений составит в 2025 году 318,5 млрд рублей по доходам, 347,1 млрд рублей - по расходам и 28,6 млрд рублей - по дефициту.