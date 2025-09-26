"Татнефть" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 14,35 рубля на акцию

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Татнефти" приняли решение утвердить выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере 14,35 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции, следует из сообщения компании.

Компания, согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии составила 66,8 млрд руб. Финансовые результаты по МСФО "Татнефть" пока не раскрывала.

Суммарные дивиденды "Татнефти" за 2024 год составили 98,7 рубля на акцию. За первое полугодие 2024 года компания выплачивала дивиденды из расчета 38,2 руля на акцию.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 54% акций.