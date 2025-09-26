Электроэнергетики предлагают равные штрафы для поставщиков оборудования

По словам главы наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной, производители считают, что в случае непоставки оборудования для станции энергокомпании не должны платить штраф за перенос сроков по ее вводу

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Электроэнергетики рассчитывают на сохранение сроков поставок оборудования для станций по обновленному плану, но поддерживают идею о выплате равных штрафов за несоблюдение сроков ввода энергообъектов и машиностроителями в случае срывов с их стороны, заявила журналистам глава наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.

"Был заключен предварительный план, когда поставить оборудование. И пока в принципе мы идем по нему. Мы надеемся, что этот план будет выполнен, и уже новые сроки сорваны не будут", - сказала она в рамках конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика - 2025".

По словам Паниной, совет производителей направлял Минпромторгу и Минэнерго предложения о синхронизации ответственности генераторов и энергомашиностроителей. "Сейчас получается такая ситуация, что за непоставку мощности мы несем штраф полностью, за непоставку всей генерирующей единицы, а энергомаш по договору несет с нами ответственность, ограниченную в отношении только той единицы, которую он поставляет. Например, он не поставил нам какой-нибудь котел и примет штрафы перед нами только в части стоимости этого котла. А у нас не заработала полностью генерирующая единица", - пояснила она.

По ее словам, производители считают, что в случае непоставки оборудования для станции энергокомпании не должны платить штраф за перенос сроков по ее вводу. "Либо штрафы должны быть одинаковые, либо, если они задерживают, (нужно) давать генераторами нештрафуемый перенос", - отметила Панина.