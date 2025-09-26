"Форвард энерго" в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 2,1%

Отпуск тепловой энергии снизился на 10,8% - до 6,86 млн Гкал

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Форвард энерго" в январе - июне 2025 года снизила выработку электроэнергии на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,22 млрд кВт⋅ч, говорится в отчете компании.

Отпуск тепловой энергии снизился на 10,8% - до 6,86 млн Гкал. "Снижение выработки электрической энергии обусловлено плановыми и внеплановыми ремонтами, изменением энергопотребления. Изменение в величине отпуска тепловой энергии обусловлено ростом температуры наружного воздуха", - отметили в компании.

"Форвард энерго" осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входят семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и четыре солнечные электростанции, которые находятся в Оренбургской области, Башкирии и Калмыкии.

В настоящее время российские активы финской Fortum находятся у Росимущества во временном управлении. Российский дивизион финской группы включает в себя "Форвард энерго" (94,88%), а также ТГК-1 (29,45%).