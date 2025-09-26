ЦБ сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Ограничения будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России сохранил еще на шесть месяцев ограничения на переводы средств за рубеж. Эти ограничения будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", - сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Как отмечается в сообщении регулятора, сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции. Физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право имеют представители как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких государств. Это ограничение, как указывает ЦБ РФ, не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

При этом указанные запреты и ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом.

Также Банк России сохранил на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.