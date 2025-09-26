РЭЦ: динамика углубления экономического сотрудничества России и Индии сохранится

В последние годы зафиксирован беспрецедентный рост торговли между странами, отметил руководитель индийского представительства Российского экспортного центра Мамед Ахмедов

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика углубления экономического российско-индийского сотрудничества сохранится, потенциал торговли между двумя странами огромный, заявил руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индии Мамед Ахмедов.

"Потенциал взаимной торговли между нашими странами остается огромным. Позитивная тенденция углубления двустороннего экономического сотрудничества, несомненно, сохранится", - сказал он, выступая на круглом столе в рамках международной торговой выставки International Trade Show в индийском штате Уттар-Прадеш.

Ахмедов напомнил, что в последние годы зафиксирован беспрецедентный рост российско-индийской торговли. "Сегодня Россия занимает четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии и второе место среди поставщиков", - отметил он.

Глава представительства РЭЦ подчеркнул, что российский экспорт в Индию выходит далеко за рамки традиционного энергетического сектора. В числе востребованных товаров - подсолнечное масло, удобрения, лесоматериалы и продукция деревообработки, горох, промышленное оборудование и другие виды продукции.

"Российский экспортный центр оказывает комплексную поддержку российским компаниям при выходе на индийский рынок, помогает в организации переговоров, предоставляет широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг. Мы также содействуем индийским импортерам в поиске надежных российских поставщиков и всегда открыты к таким запросам", - указал он.