Глава региона Владимир Владимиров поручил краевому Минсельхозу поддерживать связь с аграриями

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья приступили к севу озимых зерновых культур, площадь сопоставима с уровнем прошлого года и составляет около 2 млн га. В работе в основном используются семена отечественного производства, сообщил в своем Telegram-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Наши аграрии начали сев озимых. Планируем засеять около 2 млн га. Из них более 97% - пшеница и ячмень, остальное - рапс. Важно, что практически весь объем семян - российской селекции. <…> Все сопутствующие работы - подготовка семян, внесение удобрений идут в штатном режиме. Топливом аграрии тоже обеспечены", - написал он.

Первыми осеннюю посевную кампанию начали Апанасенковский, Георгиевский, Грачевский и Кировский округа.

"Перед краевым Минсельхозом ставлю задачу оставаться на связи с аграриями и внимательно реагировать на возникающие у них вопросы. От качества сева озимых зависит урожай будущего года", - отметил Владимиров.

По итогом уборочной кампании 2025 года на Ставрополье был зафиксирован максимальный урожай зерновых культур в регионе - более 10 млн тонн. Для снижения влияния засухи на посевы весной этого года регион привлекал самолет-лабораторию Росгидромета для увеличения количества осадков.