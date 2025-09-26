Гросси назвал Иран незаменимым партнером МАГАТЭ

Генеральный директор агентства отметил, что встретился с вице-президентом Ирана, главой Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммадом Эслами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран остается незаменимым партнером этой международной организации

"Мы стараемся восстановить отношения с Ираном, потому что они незаменимы. Даже после ударов по ядерным объектам исламской республики очень важно, чтобы Иран продолжал сотрудничать с нами. Он остается нашим незаменимым партнером", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Гросси также заявил, что встретился с вице-президентом Ирана, главой Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммадом Эслами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы могли обменяться взглядами, я постарался его понять, каковы его ожидания от работы МАГАТЭ в Иране. Я же подчеркнул важность наших попыток восстановить отношения, независимо от того, насколько это трудно. Нужно стабилизировать ситуацию, чтобы создать более стабильный контекст на Ближнем Востоке", - сказал он.