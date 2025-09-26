Росатом будет развивать мирную атомную программу Ирана при его желании

Госкорпорация разделяет позицию руководства исламской республики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готова развивать мирную атомную программу Ирана при его желании. Об этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"Мы разделяем позицию руководства Ирана о том, что у них есть неотъемлемое право на развитие мирной атомной программы <…>. При желании иранской стороны мы будем делать все, чтобы развивать иранскую мирную [атомную] программу, это неотъемлемое право нашего партнера", - сказал Лихачев.