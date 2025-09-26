Гросси воздержался от указания виновных в обстрелах ЗАЭС

Гендиректор агентства отметил, что не делает заявлений в целях обеспечения безопасности станции

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) воздерживается от того, чтобы "показывать пальцем" на виновных в обстрелах Запорожской АЭС. Международная организация делает так, чтобы сохранять возможность диалога и с Россией, и с Украиной в целях обеспечения безопасности станции, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы не сидим с закрытыми глазами, регистрируем происходящие инциденты, сообщаем о них и пытаемся ограничить участников [конфликта] от подобного рода [эскалационных] действий. Указание на ответственных ограничивает возможности взаимодействия со сторонами конфликта. Мы воздерживаемся от установления прецедента указанием на виновных, что могло бы осложнить работу агентства по основной задаче - обеспечению ядерной безопасности", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".