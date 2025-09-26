Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Внеочередное общее собрание акционеров банка "Санкт-Петербург" одобрил выплату дивидендов по итогам первого полугодия в размере 16,61 рубля за обыкновенную акцию и 0,22 рубля за привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 6 октября.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" ранее рекомендовал направить на дивиденды 30% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2025 года. Чистая прибыль банка за первое полугодие составила 24,7 млрд рубля. (+1,4%).

"Санкт-Петербург" - крупный банк Северо-Западного региона России. На 1 января 2024 года занимал 16-е место по объему активов среди российских банков.

В феврале 2023 года кредитная организация была включена в санкционные списки стран Запада, в том числе банк подпал под блокирующие ограничения (внесение в SDN-лист) со стороны США. На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США. До введения санкций чуть более 50% акций принадлежали менеджменту банка, в свободном обращении было более 36% ценных бумаг.