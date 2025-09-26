Как уточнил глава китайского правительства Ли Цян, Пекин готов при взаимодействии с Программой развития ООН создать в Шанхае глобальный центр устойчивого развития

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай предоставит $10 млн для поддержки совместного с ООН фонда развития государств глобального Юга. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Китай будет сотрудничать с ООН в создании совместного фонда развития стран Юга и предоставит $10 млн в качестве бюджетной поддержки", - сказал он на общих прениях Генеральной Ассамблеи ООН.

Как уточнил глава китайского правительства, Пекин готов при взаимодействии с Программой развития ООН создать в Шанхае глобальный центр устойчивого развития для ускоренной реализации соответствующей повестки на период до 2030 года.