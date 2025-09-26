По данным агентства, выплаты будут включать лицензионный сбор в размере всего дохода, полученного от предоставления компанией доступа к своему алгоритму операционному подразделению в стране

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance может получить около половины прибыли от работы соцсети TikTok после перехода приложения под контроль американского бизнеса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, выплаты ByteDance Ltd. будут включать лицензионный сбор в размере всего дохода, полученного от предоставления компанией доступа к своему алгоритму операционному подразделению в США, а также сумму, пропорциональную ее доле в акционерном капитале.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайской соцсети TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Как подчеркивается в указе, "крупнейшую долю и контроль" в новой структуре будут иметь граждане США. ByteDance получит в ней долю в размере "менее 20%", а "оставшаяся часть будет принадлежать определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять "новый совет директоров" в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году бывшим американским лидером Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Блокировка соцсети в США была отложена до 16 декабря. Тогда же Трамп заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok, и сообщил о наличии предварительных договоренностей с китайской стороной.