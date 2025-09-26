Если внешние факторы не повлияют, то уже в 2028 году первые объекты будут сданы, сообщил глава региона

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 26 сентября. /ТАСС/. Строительство инженерной инфраструктуры для отелей началось в Каспийском кластере. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"Создается сейчас инженерная инфраструктура для того, чтобы в дальнейшем мы могли приступить к строительно-монтажным работам, связанным с созданием новых отелей, новых объектов туристического характера, которые являются основой Каспийского кластера. Все идет по графику. Все соответствует тем планам, которые мы выработали вместе с Министерством экономики Российской Федерации. Если какие-то внешние факторы на эти планы существенно не повлияют, то уже в 2028 году первые объекты будут сданы", - сказал Меликов.

Он также отметил, что почти все локации, подготовленные под строительство, заняты резидентами. "На сегодняшний день практически все площадки, которые были представлены под строительство или участие в этом большом проекте, заняты", - добавил спикер.

Каспийский прибрежный кластер - морской курорт, который стал частью президентского проекта "Пять морей и озеро Байкал". Его территория включает побережья Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана. Проект предполагает обустройство береговой полосы протяженностью 6,5 километра, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, строительство новой инженерной и туристской инфраструктур.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и Движение первых. Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.