Костин назвал создание новой мировой финансовой системы непростым процессом

Глава ВТБ пояснил, что существующая система, созданная после Второй мировой войны дала "тотальную трещину", так как перестала быть чисто экономической и превратилась в оружие

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Формирование альтернативной мировой финансовой системы будет очень непростым и небыстрым процессом. Об этом сказал глава ВТБ Андрей Костин во время марафона "Знание.Первые".

"Процесс будет очень непростой и небыстрый, конечно", - сказал Костин.

Глава ВТБ пояснил, что существующая система, созданная после Второй мировой войны (с доминированием Западом) дала "тотальную трещину", так как перестала быть чисто экономической и превратилась в оружие. Ответом на санкции стало начало работы над новой, более справедливой системой.

Костин отметил, что кардинальный сдвиг в мировой экономике, где большую часть производства уже обеспечивает "глобальный Юг", не сопровождался изменениями в финансовой сфере. При этом он скептически отнесся к идее быстрого создания общей валюты в рамках БРИКС, подчеркнув сложность задачи.

В качестве ключевых факторов устойчивости российской экономики глава ВТБ назвал становление рыночных механизмов, ее диверсификацию и создание национальной финансовой инфраструктуры, что позволило выдержать санкционное давление.