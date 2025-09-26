Господдержкой уже воспользовались 20 фермеров

МАЙКОП, 26 сентября. /ТАСС/. Первые 20 предпринимателей Адыгеи, специализирующихся на выращивании ягод, получили господдержку. На эти цели власти республики в этом году направили 100 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В этом году мы впервые выделили субсидии на выращивание ягод - это 100 млн рублей из средств индивидуальной программы развития республики. Такие же суммы выделим в 2026 и 2027 гг. Господдержкой уже воспользовались 20 фермеров, сейчас стартовал второй тур отбора конкурсантов. Поручил Минсельхозу Адыгеи и муниципалитетам усилить информирование жителей, консультировать потенциальных фермеров, оказывать им помощь в оформлении необходимых документов", - написал он.

Глава республики отметил, что поставил задачу изменить структуру сельзхозотрасли, поддержать высокорентабельные направления для обеспечения рынков России экологичной и качественной продукцией. Не менее важно, по его мнению, и то, что каждый новый агробизнес - это точка экономического роста, возможность зарабатывать как для самого фермера, так и для его односельчан.

Как рассказали в пресс-службе главы Адыгеи со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Анзаура Куанова, 100 млн рублей на поддержку производителей ягод выделены республикой в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. В ходе первого конкурсного отбора фермеры подали 27 заявок. В результате победителями стали 20 человек, их проекты поддержали на общую сумму 67,2 млн рублей. С 16 сентября объявлен прием документов на участие в конкурсе в рамках второго отбора, который продлится до 16 октября.

Площадь плодово-ягодных насаждений в республике составляет 6895 га. По итогам 2024 года аграрии собрали 56,5 тыс. тонн плодов и ягод, это в 1,8 раза больше показателя 2023 года. В этом году в хозяйствах всех форм собственности валовый сбор прогнозируется в объеме не менее 55 тыс. тонн - с учетом весенних заморозков, совпавших с периодом цветения плодово-ягодных культур.

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор