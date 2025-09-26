Глава ВТБ подчеркнул, что этот период продлится недолго

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сложившийся в России уровень процентных ставок по банковским вкладам представляет собой редкую возможность для граждан практически без риска получать высокий доход, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе марафона "Знание.Первые".

"Сейчас появилась редкая возможность, она скоро закончится, когда можно практически без рисков получить большие доходы. Это вложение в депозиты банков", - сказал Костин, отвечая на вопрос об инвестиционных стратегиях.

По его словам, текущая ситуация на финансовом рынке является уникальной для консервативных сбережений - доходность по банковским вкладам в рублях достигает 15-16% годовых, что является высоким показателем даже с учетом стабильного курса национальной валюты.

Костин подчеркнул, что этот период продлится недолго.