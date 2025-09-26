Губернатор региона также отметила, что ведется работа по поиску инвестора для модернизации аэропорта

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Еврейскую автономную область за девять месяцев 2025 года увеличился на 41%. Об этом сообщила губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов.

"На минуточку, только за девять месяцев этого года турпоток увеличился на 41%. Это более чем важная и показательная история", - сказала она.

Костюк отметила, что ведется работа по поиску инвестора для модернизации аэропорта. "Сейчас <...> ищем инвесторов по аэропорту, чтобы уменьшить логистические цепочки, чтобы большее количество желающих [могло приехать в] Еврейскую автономную область", - сказала она.

ЕАО признана центром еврейской культуры на Дальнем Востоке и привлекает не только российских туристов, но и гостей из других стран. В регионе работают пять туристских компаний, две из которых организуют туры для гостей, прибывающих по безвизовому обмену, утвержденному межправительственными соглашениями с Китаем и Ираном. Востребовано среди туристов посещение Мемориального музейного комплекса "Волочаевское сражение", достопримечательности и учреждения религиозной направленности - православные храмы, синагога, музей иудаики в Биробиджане.

По данным Росстата, в 2023 году турпоток в Еврейской автономной области (ЕАО) вырос на 20% и составил 64,2 тыс. человек.