МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс пэй" работает со сбоями в России. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

Согласно данным портала, к 18:58 мск 1 211 пользователя оставили жалобу на работу сервиса в течение последнего часа, всего за сутки на сбои в работе "Яндекс пэй" поступило 1 234 жалоб. По сообщениям пользователей, в основном проблемы связаны с невозможностью войти в личный кабинет. При попытке войти в учетную запись всплывает окно ошибки, система циклично предлагает либо попробовать еще раз, либо зайти позднее.

Больше всего жалоб поступает из Ямало-Ненецкого автономного округа (7%), Санкт-Петербурга (5%), Ленинградской области (4%), Магаданской и Самарской области (3%).