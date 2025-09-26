Ключевыми инструментами стали проекты "Технологии добра" и "Совкомбанк про добро"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совкомбанк значительно увеличил объем социальных инвестиций, направив с 2024 года 3,3 млрд рублей на различные благотворительные и социальные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"В первом полугодии 2025 года объем помощи достиг 1,3 млрд рублей, что на 74% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Ключевыми инструментами стали проекты "Технологии добра" и "Совкомбанк про добро", - отмечает банк.

"Технологии добра" - это совместная инициатива с "Sk финтех хаб" (Сколково), в рамках которой банк и его партнеры предоставляют тысячам благотворительных фондов бесплатные и льготные цифровые сервисы и экспертизу. Это позволяет НКО снижать операционные издержки, ускорять запуск сборов средств и повышать прозрачность своей деятельности.

Второй проект, "Совкомбанк про добро", представляет собой благотворительную платформу, где пожертвования пользователей утраиваются за счет вклада банка. Такой механизм софинансирования значительно повышает доступность помощи и ускоряет закрытие необходимых сборов.

"Инвестиции направляются на расширение адресной помощи нуждающимся, поддержку некоммерческих организаций по всей стране, продвижение спортивных и образовательных инициатив, а также на реализацию проектов в области защиты животных и экологии", - уточнили в пресс-службе.

В социальном отчете учитываются как непосредственно средства, направленные на благотворительность и развитие социальных проектов, так и стоимость услуг, предоставленных банком по рыночной цене.