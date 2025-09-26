Индекс Мосбиржи вырос на 0,64%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 26 сентября вырос на 0,64%, до 2 725,97 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,63%, до 1 027,06 пункта. Курс юаня опустился на 10,85 копейки, до 11,596 рубля.

"Индекс Мосбиржи в конце недели пытался удержаться выше 2 700 пунктов. Рынок достиг ощутимой перепроданности, но и для продвижения вверх пока нет надежных драйверов", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" (+1,9% и +1,7%, соответственно), скорее всего, после утверждения акционерами на внеочередном общем собрании промежуточных дивидендов", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали обыкновенные акции НМТП (-2,4%).

Прогноз на 29 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля в начале недели - 83-85 рублей за доллар и 11,6-12 рубля за юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 сентября - 2 675-2 825 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 29 сентября индекс Мосбиржи может двигаться в рамках 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82-84 рубля, 96-98 рублей и 11,5-11,9 рубля, соответственно.