Мурманская область больше всего интересна туристам из КНР, Индии и Таиланда

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Наибольший интерес к поездкам в Мурманскую область среди иностранцев проявляют туристы из Китая, Индии, Таиланда, Белоруссии и Турции. Об этом на "Российской креативной неделе" сообщила замгубернатора Александра Кондаурова.

"Туристический поток, топ-5 стран: Китай, Белоруссия, Индия, Таиланд, Турция", - указано в сопроводительной презентации Кондауровой.

По словам вице-губернатора, в последние годы в целом отмечается высокий рост спроса к поездкам в Мурманскую область у иностранного туриста. "Главное, что сейчас Мурманская область попадает в фокус внимания не только наших внутренних туристов, но и иностранных гостей. <…> Конечно, на первом месте наши партнеры, друзья из Китайской Народной Республики, но <…> диверсификация происходит. К нам едут и из Турции, и из Малайзии, из Ирана. Кстати, очень много гостей из Индонезии, поэтому круг стран, которые заинтересованы в том, чтобы посетить Заполярье, растет", - добавила Кондаурова.

Кроме того, она напомнила, что регион стал участником акселерационной программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) по въездному туризму "Открой твою Россию", в рамках которой Мурманская область будет разрабатывать новые туристические продукты, в том числе и креативные, для привлечения гостей в регион. Кондаурова также подчеркнула, что за последние 10 лет рост турпотока в область составил 150%.

