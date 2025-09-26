Минпромторг: доля импорта на рынке горно-шахтного оборудования снизилась на 17%

Она сократилась до 37% за 10 лет, сообщил замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 сентября. /ТАСС/. Совместная работа государства и бизнеса позволила снизить долю импорта на рынке горно-шахтного оборудования с 54% до 37% за 10 лет. Об этом заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов сообщил во время круглого стола "Точки роста горнопромышленного комплекса России", который был частью выставки-форума "Карелфорум".

"Благодаря нашей работе совместной с отраслью, благодаря тем механизмам, которые были разработаны и действуют по сей день, у нас доля импорта на рынке горно-шахтного оборудования снизилась до 37% против 54%, которые были в 2014 году. То есть за 10 лет результат нашей совместной работы", - сказал заместитель министра.

Участниками круглого стола стали ведущие добывающие и камнеобрабатывающие предприятия, отечественные производители специализированной техники, а также представители банковского сектора и федеральные эксперты. Они задавали вопросы заместителю министра, связанные с мерами поддержки в отрасли.

Международный форум-выставка по камнеобработке "Карелфорум" проходит в Карелии 26 и 27 сентября. Он посвящен добыче, обработке камня и благоустройству с использованием. Участие в событии ежегодно принимают более 160 компаний из России, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и других стран. На выставке презентуется оборудование и инструмент для горнопромышленного комплекса и готовая продукция камнеобрабатывающих предприятий.