Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделки

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. США считают отказ Индии от закупок российской нефти ключевым условием для заключения торгового соглашения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, "переговорщики со стороны США сообщили индийским коллегам, что ограничение закупок российской нефти необходимо для сокращения размера пошлин и заключения торгового соглашения" между Вашингтоном и Нью-Дели. Американская сторона считает, что торговые переговоры "идут хорошо", но "требуется дополнительная работа по устранению основных озабоченностей США касательно обеспечения доступа к рынкам, торгового дефицита и поставок нефти из РФ".

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, Индия повторно уведомила США, что для выполнения требования Белого дома об отказе Нью-Дели от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал на брифинге в пятницу призвал страны НАТО и ЕС, а также США, критикующие Индию за закупки российской нефти, воздерживаться от двойных стандартов.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми. 16 сентября переговорщики Индии и США возобновили диалог по торговому соглашению, обсудив урегулирование вопросов, возникших в связи с высокими пошлинами, которые создали неопределенность для экспортеров.