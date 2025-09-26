Экспорт трубопроводного газа уменьшится до 112 млрд куб. м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Оценка добычи газа в России в 2025 году, согласно базовому прогнозу, понижена на 2%, до 680,2 млрд куб., экспорта трубопроводного газа - на 6,7%, до 112 млрд куб. м, а экспорта сжиженного природного газа (СПГ) - на 11%, до 35,7 млн тонн. Это следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Добыча газа в 2025 году составит 680,2 млрд куб. м (против ожидавшихся ранее 695,4 млрд куб. м и 684 млрд куб. м в 2024 году), в 2026 году - 690,4 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 709,1 млрд куб. м), в 2027 году - 712,8 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 729,7 млрд куб. м), в 2028 году - 739,9 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 750,9 млрд куб. м).

Экспорт трубопроводного газа в 2025 году снизится до 112 млрд куб. м (ранее показатель прогнозировался на уровне 120 млрд куб. м) против 119 млрд куб. м в 2024 году, в 2026 году - подрастет до 114 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 126 млрд куб. м), в 2027 году - до 121 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 122 млрд куб. м) и до 127 млрд куб. в 2028 году (ранее ожидалось 117 млрд куб. м).

Экспорт СПГ в 2025 году прогнозируется на уровне 35,7 млн тонн (ранее ожидался на уровне 40 млн тонн) против 34,6 млн тонн в 2024 году, в 2026 году - 40,3 млн тонн (ранее 45,2 млн тонн), в 2027 году - 46,9 млн тонн (ранее 58,4 млн тонн), в 2028 году - 58,4 млн тонн (ранее 73,6 млн тонн).

Среднеконтрактные цены на газ (включая страны СНГ) прогнозируются в 2025 году на уровне около $241,3 за 1 тыс. куб. м (против предыдущего прогноза в $280,9 и $266 в 2024 году), в 2026 году - $236,8 (ранее - $265,4), в 2027 году - $227,8 (ранее - $252,1), в 2028 году - $227,6 (ранее - $246,4).

Что касается цен на газ для дальнего зарубежья, то, согласно материалам, они ожидаются на уровне $321 за 1 тыс. куб. м (против $334,7 в 2024 году и предыдущего прогноза в $333,1) в 2025 году, $308,4 в 2026 году (ранее - $311,4), $292,8 в 2027 году (ранее - $298,2), $289,3 в 2028 году (ранее - $294,1).