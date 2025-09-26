МЭР: спрос на экспортные товары России со стороны основных партнеров сохранится

По мере большей адаптации участников международной торговли к регулярным заявлениям об изменении объемов пошлин, сроков и адресатов их введения рынки будут не так волатильно реагировать на них, как в начале 2025 года, отмечает Минэкономразвития

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спрос на товары традиционного экспорта РФ со стороны основных торговых партнеров сохранится, говорится в базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2028 годы, подготовленном Минэкономразвития.

Базовый сценарий основан на предпосылках сохранения текущего уровня санкционного давления на российскую экономику.

"Влияние неопределенности в мировой экономике на фоне имеющейся жесткой риторики о протекционистской политике со стороны администрации США, а также возможных ответных мер их основных торговых партнеров будет ограниченным", - отмечается в документе.

По мере большей адаптации участников международной торговли к регулярным заявлениям об изменении объемов пошлин, сроков и адресатов их введения рынки будут не так волатильно реагировать на них, как в начале 2025 года.

"При этом частичная сегментация торговых связей не будет существенным образом влиять на динамику мировой экономики - спрос на товары традиционного экспорта России будет сохраняться со стороны основных торговых партнеров", - указывается в прогнозе.