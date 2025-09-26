В макропрогнозе РФ назвали ключевым внешним риском замедление мировой экономики

Это создает риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт, а также для бюджета

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ключевым внешним риском для российской экономики остается возможное замедление роста мировой экономики, что может привести к снижению экспортных цен и сокращению нефтегазовых доходов федерального бюджета. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"Со стороны внешних условий ключевым риском остается возможное замедление темпов роста мировой экономики, что потенциально может отразиться на спросе на традиционные товары российского экспорта, выразиться в снижении экспортных цен на них. В свою очередь, это создает риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт, а также для бюджета (прежде всего, в части нефтегазовых доходов)", - говорится в макропрогнозе.