МЭР: сохранение жестких денежно-кредитных условий несет риски для экономики РФ

Это может негативно сказаться на инвестиционной и потребительской активности, отмечает Минэкономразвития

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Внутренние риски для российской экономики могут быть связаны с длительным сохранением жесткой денежно-кредитной политики, что негативно повлияет на инвестиции и потребительскую активность, приведет к сокращению доходов бюджета. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"Внутренние риски связаны, прежде всего, с более длительным периодом сохранения жестких денежно-кредитных условий, что может негативно сказаться на инвестиционной и потребительской активности. В свою очередь, это формирует и определенные бюджетные риски, связанные с сокращением доходных поступлений в бюджет и, как следствие, сокращением отдельных расходных направлений. Реализация соответствующих рисков заложена в консервативном варианте прогноза", - говорится в документе.