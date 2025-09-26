МЭР: экспорт нефти из России в 2025 году снизится на 2,08%

Показатель составит 240,1 млн тонн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует, что в базовом сценарии экспорт нефти из России в 2025 году снизится на 2,08% к 2024 году и составит 240,1 млн тонн. Это следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленного министерством.

Ранее прогноз министерства предполагал экспорт нефти из РФ в 2025 году на уровне 229,7 млн тонн.

В 2026 году, как ожидает министерство, экспорт подрастет до 241,7 млн тонн, в 2027 году - до 243,9 млн тонн, в 2028 году - до 251,2 млн тонн.

В то же время экспорт нефтепродуктов в 2025 году, согласно прогнозу, составит 125,9 млн тонн (+2,8% к 2024 году). В 2026 году показатель увеличится до 132 млн тонн, в 2027 году - до 134 млн т и сохранится на этом уровне и в 2028 году. Таким образом, прогнозы по экспорту нефтепродуктов не изменились относительно прошлой версии макропрогноза, опубликованной в апреле 2025 года.

Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз по добыче нефти в РФ на 2025 г. на уровне 516 млн тонн, а также на 2026-2028 год на уровне 525,2 млн тонн, 532,6 млн тонн, 540 млн тонн соответственно.