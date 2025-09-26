Указанные параметры будут дифференцироваться по субъектам РФ в зависимости от региональных условий, отмечает Минэкономразвития

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стоимость коммунальных услуг в 2026 г. проиндексируют на 9,9%, в 2027 году - на 8,7%, в 2028 - на 7,1%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"С учетом этого рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем по Российской Федерации прогнозируется в 2026 году на уровне 9,9%, в 2027 году - 8,7%, в 2028 году - 7,1%", - говорится в документе.

Там же указано, что указанные параметры будут дифференцироваться по субъектам РФ в зависимости от региональных условий, в том числе доли расходов на газ, электроэнергию и другие энергоресурсы в необходимой валовой выручке ресурсоснабжающих организаций соответствующего региона.

Кроме того, в период 2026-2028 гг. при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована целевая дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5% к выручке ежегодно).