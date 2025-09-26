МЭР: выпуск автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов может снизиться на 20,7%

В перспективе также ожидается реализация отложенного спроса покупателями и рост производства темпами в среднем порядка 8%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2025 году может сократиться на 20,7% к уровню прошлого года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов ожидается сокращение на 20,7% год к году, ввиду высокой стоимости кредитных источников для населения и бизнеса", - сказано в документе.

Отмечается, что в перспективе ожидается реализация отложенного спроса покупателями и рост производства темпами в среднем порядка 8%.

При этом в производстве прочих транспортных средств и оборудования в 2025 году ожидается рост на 26,7% по отношению к 2024 году ввиду сохраняющего спроса на продукцию авиастроения, железнодорожного машиностроения, судостроения, в том числе в рамках государственного оборонного заказа. "В среднесрочной перспективе спрос на отечественное производство указанной продукции сохранится на уровне около 7 процентов", - отмечается в прогнозе Минэкономразвития.

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, ожидается спад на 1,4% год к году на фоне высокой стоимости заемного финансирования и зависимости от спроса в смежных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве.