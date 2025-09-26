МЭР: рост сектора общественного питания РФ по итогам года ожидается на уровне 8,4%

В 2026 году ожидается рост на уровне 4,8%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Рост сектора общественного питания по итогам 2025 года ожидается на уровне 8,4%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"Сравнительно более высокие темпы роста показывает сектор общественного питания, рост которого за 7 месяцев 2025 года составил 8%, а по итогам всего 2025 года оценивается в 8,4% (в 2024 году - 11,9%)", - сказано в прогнозе.

В 2026 году ожидается рост на уровне 4,8%, дальше ожидается ускорение до 6,5% в 2027 году и до 5,9% в 2028 году.