Это связано с повышением МРОТ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заработные платы работников федеральных государственных учреждений в 2026-2028 годах планируют индексировать на темп роста выше индекса потребительских цен. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"В связи с повышением МРОТ опережающими темпами, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения отраслей бюджетной сферы и во избежание диспропорций в оплате квалифицированных специалистов, не относящихся к "указным" категориям работников, предлагается предусмотреть в 2026-2028 годах проведение индексации заработной платы работников федеральных государственных учреждений на темп роста выше индекса потребительских цен", - говорится в документе.

С 1 октября 2025 года оклады федеральных государственных гражданских служащих будут проиндексированы на 7,6%.

МРОТ в России в 2025 году составляет 22 440 рублей. Увеличение минимального размера оплаты труда является одной из национальных целей развития России до 2030 года. "Майским указом" президент РФ Владимир Путин закрепил, что МРОТ должен расти опережающими темпами и достичь не менее 35 тыс. рублей в месяц к 2030 году.