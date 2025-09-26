Вылов водных биоресурсов в 2025 году окажется на 0,3% ниже уровня 2024 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Объем вылова водных биологических ресурсов в России в 2028 году прогнозируется на уровне 5,05 млн тонн. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"В среднесрочной перспективе, исходя из прогноза среднемноголетних значений освоения запасов водных биологических ресурсов, их объем добычи (вылова) в 2028 году прогнозируется на уровне 5 050 тыс. тонн", - говорится в документе.

Вылов водных биоресурсов в 2025 году окажется на 0,3% ниже уровня 2024 года и составит 4,9 млн тонн. В 2026-2028 годах добыча будет расти на 1% ежегодно, и к 2028 году рост составит плюс 2,8% по сравнению с 2024 годом.

Согласно прогнозу, производство рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков в 2028 году вырастет на 0,95% к 2024 году и составит 4,3 млн тонн. Производство продукции аквакультуры (рыбоводства) в 2028 году прогнозируется на уровне 526 тыс. тонн, что превышает уровень 2024 года на 38,2%.

В 2025 году производство рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков составит 4,2 млн тонн (-2% к 2024 году). Производство продукции аквакультуры (рыбоводства) ожидается на уровне 420 тыс. тонн (+10,4%).

Тенденции в отрасли

Как отмечается в прогнозе, в результате принятых в последние годы изменений в законодательстве в области рыболовства и сохранении водных биоресурсов в рыбной отрасли произошли серьезные изменения, внедрены новые механизмы, в том числе предоставление инвестиционных квот с обязательствами по строительству судов рыбопромыслового флота или рыбоперерабатывающих заводов.

Реализация этих мер создала условия, направленные на модернизацию рыбоперерабатывающего сектора и стимулирование производства рыбной продукции глубокой степени переработки, формирование и реализацию механизма долгосрочного и эффективного управления водными биологическими ресурсами, а также обеспечение ускоренного развития товарной аквакультуры (рыбоводства).