В РФ планируется подготовить 2 млн специалистов рабочих профессий в 2026-2028 годах

В планах также обновить 35 тыс. школ для создания комфортных условий 6 млн учащихся, привлечение 800 тыс. студентов и ученых к программам профессионального развития

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики, которых планируется подготовить в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в 2026-2028 годах, составляет 2 млн человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"Некоторые мероприятия, которые запланированы в рамках проекта ["Молодежь и дети"]: <…> открытие 25 кампусов мирового уровня; ремонт 800 общежитий, что обеспечит жильем 600 тыс. студентов; подготовка 2 млн специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики", - говорится в документе.

В планах также обновить 35 тыс. школ для создания комфортных условий 6 млн учащихся, привлечение 800 тыс. студентов и ученых к программам профессионального развития и создание сети образовательных центров с доступом к программам для 160 тыс. человек ежегодно.

Национальный проект "Молодежь и дети" реализуется в России с 1 января 2025 года. Проект направлен на создание благоприятной среды для развития талантов и самореализации молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.