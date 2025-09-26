МЭР: в России цены на электроэнергию для населения могут вырасти на 11,3% в 2026 году

Рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети в 2026 году составит 16%, прогнозирует Минэкономразвития

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения в РФ в 2026 году составит 11,3%, следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития РФ.

Такой рост ожидается из-за корректировки прогнозного уровня инфляция и темпов индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, а также реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике.

Рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) в 2026 году составит 16%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 15,2%.

При этом в 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС может составить 14,7%, а тарифов сетевых компаний - 15,3% для населения и 13% - для прочих потребителей. Конечная цена электрической энергии для всех категорий потребителей вырастет на 8,6%.

Рост тарифов на передачу электроэнергии в 2028 году составит 12%, индексация тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии для населения - 11,2 %, для прочих потребителей - 8,9%. Ожидаемый рост конечной цены электроэнергии для населения в 2028 году составит 9,1%.

Индексация тарифов в 2026 году запланирована на 1 октября, в 2027 и 2028 годах - на 1 июля.