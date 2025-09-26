МЭР: число турпоездок по России будет расти ежегодно на 9%

Показатели могут составить 120-140 млн поездок в год

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число туристических поездок по России в перспективе до 2028 года будет расти ежегодно примерно на 9% и составит 120-140 млн поездок в год. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"В перспективе до 2028 года ожидается, что число турпоездок по стране будет расти около 9% ежегодно и составит 120-140 млн поездок в год, включая поездки иностранных туристов - порядка 10-15 млн", - говорится в документе.

В 2024 году турпоток по стране достиг 90 млн поездок. В министерстве отмечают, что дальнейший рост числа поездок будет обеспечен за счет увеличения доступного номерного фонда, популяризации внутренних маршрутов, создания новых точек притяжения и улучшения транспортной и инженерной инфраструктуры, а также повышения привлекательности России на международном туристическом рынке, расширения механизма электронной визы и упрощения визового режима для иностранных граждан.