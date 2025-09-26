В 2025 году выпуск химвеществ и продуктов вырастет на 0,2%, отмечает МЭР

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Производство химических веществ и продуктов в России в 2028 году может увеличиться на 8,5% по отношению к 2024 году, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития.

В 2025 году выпуск химвеществ и продуктов вырастет на 0,2%, в 2026 году - на 2,3%, в 2027-2028 годах - на 3% и 2,8% соответственно.

"Росту также будет способствовать инвестиционная активность производителей ключевых химических продуктов, направленная на расширение и модернизацию производственных мощностей. В среднесрочном периоде до 2028 года ожидается стабильный рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах как в производстве химических веществ и продуктов, так и в производстве резиновых и пластмассовых изделий", - говорится в документе.